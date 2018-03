Alex Rocco, que atuou em ‘O Poderoso Chefão’, morre aos 79

Vencedor do Emmy e ator que protagonizou o gângster Moe Greene em O Poderoso Chefão, Alex Rocco morreu aos 79 anos. Jennifer, sua filha, anunciou a morte no sábado, mas não foram fornecidos outros detalhes.

Rocco construiu sua carreira ao longo das últimas cinco décadas e continuava atuante até sua morte. Em O Poderoso Chefão, de 1972, ele interpretou o dono de um cassino de Las Vegas que encontra seu destino numa mensagem sobre a mesa. Foi seu papel mais famoso.

Ele também interpretou, nos anos 1980, Charlie Polniaczek na série The Facts of Life. Rocco ganhou o Emmy em 1990 pelo por sua atuação na série The Famous Teddy Z.