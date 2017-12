Além de 'Tropa', mais dois brasileiros levam prêmios em Berlim

Além de Tropa de Elite, a 58ª edição do Festival de Berlim premiou outros dois brasileiros. Os curtas-metragem Café com Leite, de Daniel Ribeiro, e Tá, de Felipe Sholl, levaram o prêmio na categoria temática infanto-juvenil e gay. Sandra Kogut recebeu uma menção honrosa pelo seu longa-metragem Mutum, inspirado em obra de João Guimarães Rosa. O filme brasileiro Tropa de Elite, de José Padilha, ganhou o principal prêmio do Festival de Cinema de Berlim neste sábado -o Urso de Ouro de melhor filme. Veja Também: Opine: Você acha que 'Tropa de Elite' mereceu ganhar? 'É difícil expressar sentimentos', diz Padilha em Berlim Confira os vencedores do 58º Festival de Berlim 'Tropa de Elite' vence Urso de Ouro no Festival de Berlim José Padilha fala à TV Estadão sobre ‘Tropa de Elite' Trailer do filme Tropa de Elite 'Tropa de Elite', um fenômeno do cinema nacional 'Tropa de Elite' bomba na internet até depois de lançado Produtora estrangeira quer Tropa de Elite como minissérie Tá, que segundo Sholl foi incluído "de última hora" no programa da mostra Panorama como abertura do longa brasileiro Maré, Nossa História de Amor, mostra uma cena de banho na qual um jovem tenta que seu amigo consiga uma ereção. Scholl afirmou que a história é narrada "com muito humor" e que, embora a princípio possa parecer "sórdida e suja", na realidade transmite uma mensagem romântica. "Hoje em dia há muita liberdade sexual, o que é muito positivo, mas é verdadeiramente difícil obter a intimidade de alguém", afirmou Sholl, que sustenta que não se trata de uma história "para gays" já que se refere a algo "universal". No outro filme exibido nesta sexta, Café com Leite, o diretor Daniel Ribeiro traz um relato sensível sobre um casal de homossexuais que receberá a guarda do irmão pequeno de um deles após a morte de seus pais. "Quis contar uma história de dois irmãos e a ambientei em uma família gay, exatamente porque podem existir famílias de vários tipos", disse o diretor. Ribeiro, que evidencia as relações íntimas de seus dois protagonistas, destacou que o tema "não é o homossexualismo" mas o fato de assumir a responsabilidade de criar Lucas, um menino de nove anos, interpretado por Eduardo Melo. O título Café com Leite se refere ao tratamento dado aos menores em brincadeiras infantis, segundo o diretor. "A idéia era mostrar os problemas que acontecem em uma família normal, seja composta por gays ou heterossexuais", acrescentou. Brasileiros que concorreram A grande estrela da participação brasileira no Festival de Berlim foi o filme Tropa de Elite. Além dele, participam Maré, Nossa História de Amor, de Lúcia Murat, na mostra Panorama; Mutum, de Sandra Kogut, e Cidade dos Homens, de Paolo Morelli, na mostra Geração, e ainda o curta Dreznica, de Anna Azevedo, exibido fora da competição. Confira os ganhadores do 58º Festival de Berlim: Melhor filme -Urso de Ouro: "Tropa de Elite" - Brasil Grande prêmio do júri- Urso de Prata: "Standard Operating Procedure" - documentário dos EUA Melhor diretor - Urso de Prata: Paul Thomas Anderson - "Sangue Negro" Melhor ator -Urso de Prata: Reza Naji - filme iraniano "The Song of Sparrows" Melhor atriz- Urso de Prata: Sally Hawkins - filme britânico "Happy-go-Lucky" Melhor roteiro- Urso de Prata: "In Love We Trust" - China (Com Efe)