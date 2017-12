Alejandro Iñarritu ganha prêmio de sindicato por 'O Regresso'

LOS ANGELES - Os cineastas de Hollywood elegeram Alejandro Iñarritu o melhor diretor de cinema de 2015 pelo seu desempenho com O Regresso, em uma cerimônia de gala neste sábado, ajudando a voltar as atenções na disputa pelo Oscar.

O Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos (DGA, na sigla em inglês), que representa os diretores de cinema e televisão, também escolheu Matthew Heineman como o melhor documentarista, por Cartel Land.

Os vencedores do prêmio do sindicato de melhor filme nos anos passados frequentemente também arrebataram o Oscar de direção e viram seus filmes ganharem o título da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Foi a segunda vitória consecutiva de Iñarritu no DGA, depois de levar para casa o prêmio do ano passado por Birdman, pelo qual ele também ganhou o Oscar de melhor diretor. Esse filme também levou o Oscar de melhor filme para casa.

Até agora neste ano os prêmios da indústria dos representantes de atores, produtores e diretores têm sido distribuídos para filmes diferentes, com os atores escolhendo Spotlight, e os produtores homenageando A Grande Aposta.

No que depender do DGA, os observadores do Oscar verão uma disputa neste ano entre o drama sombrio de Iñárritu, estrelado pelo favorito ao Oscar Leonardo DiCaprio, a história jornalística de Spotlight, de Tom McCarthy, e narrativa de uma farsa financeira de A Grande Aposta.

Os prêmios do Oscar serão entregues em Hollywood em 28 de fevereiro, em uma cerimônia transmitida pela televisão, cheia de estrelas e assistida ao redor do mundo, um dos programas de TV mais vistos dos Estados Unidos.