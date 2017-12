Alejandro González Iñarritu vai dirigir 'The Revenant' com Leonardo DiCaprio no elenco

O cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu vai contar com o ator Leonardo DiCaprio para protagonizar seu próximo projeto, intitulado The Revenant (em tradução livre, O Retorno).

A produção do filme, que tem roteiro de Mark L. Smith e do próprio González Iñarritu, começa em setembro e tem previsão de estreia em 2015.

DiCaprio, que teve este ano sua quinta indicação ao Oscar, dará vida a Hugh Glass, um caçador do século 19, que, depois ter sido dado por morto, empreende uma viagem de retorno e vingança. A história é baseada no romance do escritor Michael Punke, The Revenant: A Novel of Revenge.

Esta será a segunda parceria entre González Iñarritu e o estúdio New Regency. A primeira é The Birdman, comédia que tem Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone e Naomi Watts no elenco.

O filme estreia nos Estados Unidos em outubro, e conta a história de um ator (Keaton), que ficou muito famoso ao interpretar o papel de um super herói,e agora tenta reconstruir sua vida com a família.