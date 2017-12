Alejandro González Iñárritu entra para a história se vencer segundo Oscar seguido

LOS ANGELES - Os mexicanos Alejandro González Iñárritu e Emmanuel Lubezki podem cravar novos recordes se venceram suas disputas no Oscar da noite deste domingo, 28, em Los Angeles.

Concorrendo como diretor de O Regresso, Iñárritu se tornará o terceiro cineasta da história do Oscar a vencer duas vezes seguidas na categoria - no ano passado, ele levou a estatueta por Birdman. Apenas John Ford (por Vinhas da Ira, 1941, e Como Era Verde Meu Vale, 1942) e Joseph Mankiewicz (com Quem É o Infiel?, de 1950, e A Malvada, de 1951) conquistaram tal façanha.

E, se Iñarritu ser eleito o melhor diretor do ano, será o terceiro ano seguido que a estatueta vai para um cineasta mexicano - além da vitória do próprio Iñárritu por Birdman no ano passado, Alfons Cuarón venceu por Gravidade, como o melhor de 2013.

Já o diretor de fotografia Emmanuel Lubezki pode entrar para o exclusivo grupo dos vencedores em três vezes consecutivas na mesma categoria, pois ele já tem os prêmios por Birdman e Gravidade.