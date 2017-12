Alec Baldwin sai de agência de talentos, após mensagem Dias depois de aparecer na Internet a mensagem intempestiva que Alec Baldwin deixou na secretária eletrônica para sua filha, o ator rompeu com a agência de talentos que o representava havia anos, disse na terça-feira um porta-voz. O assessor publicitário de Baldwin, Matthew Hiltzik, negou qualquer vínculo entre a decisão do ator de deixar a Creative Artists Agency e a tempestade de atenção na mídia desencadeada pela mensagem telefônica particular divulgada na semana passada pelo Web site TMZ.com. "Este é um assunto puramente pessoal", disse Hiltzik. "Não tem nada a ver com seu agente muito talentoso na CAA, que fez um ótimo trabalho para Baldwin." A CAA representou Baldwin durante vários anos, que incluíram seus papéis em filmes bem recebidos pela crítica como The Cooler - Quebrando a Banca, O Aviador, Os Infiltrados e O Bom Pastor, além de um papel recorrente na sitcom de sucesso Will & Grace. Baldwin, de 49 anos, que atualmente está sendo visto na comédia televisiva 30 Rock, não está procurando imediatamente outra agência que o represente, disse Hiltzik. Agência representa Kim A lista de clientes da CAA inclui a ex-esposa de Baldwin, a atriz Kim Basinger, com quem Baldwin está há seis anos travando uma batalha acirrada em torno da guarda da única filha deles, Ireland, de 11 anos, que vive com a mãe. A disputa familiar veio a público na quinta-feira passada, quando o TMZ.com pôs no ar uma gravação de uma mensagem telefônica agressiva que Baldwin deixou para sua filha, chamando-a de "porquinha mal-educada e insensível." Baldwin disse que estava furioso por não conseguir falar com sua filha numa conversa telefônica previamente combinada. Um juiz de família de Los Angeles que ouviu a fita suspendeu os direitos de visitação de Baldwin na semana passada e marcou uma audiência para 4 de maio. É possível que, após essa audiência, o ator enfrente ainda mais restrições ao contato com sua filha. Uma audiência separada foi marcada para 5 de junho para determinar como a fita da secretária eletrônica vazou para a mídia. Hiltzik disse que Baldwin já fez as pazes com sua filha. O ator pediu desculpas publicamente por seu temperamento explosivo num comunicado postado em seu próprio site e acusou Kim Basinger de deixar a fita vazar para a mídia, desobedecendo uma ordem do tribunal.