Alec Baldwin pede desculpas à filha, diz revista <i>People</i> O ator Alec Baldwin fará um pedido de desculpas pelos insultos a sua filha, Ireland, gravados numa conversa por telefone e divulgados de forma anônima na internet, informou na quinta-feira, 26, a imprensa dos Estados Unidos. Segundo informa a revista People, o ator vai pedir desculpas nesta sexta-feira, 27, no programa de TV The View. A participação foi gravada na quarta-feira. "É claro que chamar a filha de porca ou qualquer outra coisa é algo impróprio e inadequado. Eu gostaria de pedir desculpas a ela", disse o ator. Na gravação de um telefonema que vazou para a internet, o ator de 49 anos se mostra irritado porque a jovem não atende ao telefone. Ele chama a filha de "grosseira" e "porca sem cérebro". Além disso a mensagem inclui uma série de palavrões. Baldwin diz que não se importa se Ireland é só uma menina ou que sua mãe seja "um pé no saco". A mãe de Ireland é a também atriz Kim Basinger, com quem Baldwin se casou em 1993. Desde a separação, em 2001, os dois disputam a guarda da menina, hoje com 11 anos.