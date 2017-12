Alec Baldwin diz que vai se aposentar em 2012

O ator Alec Baldwin anunciou sua intenção de se aposentar em 2012, quando termina seu contrato na série 30 Rock, informou nesta terça, 1, a revista US Magazine.

Baldwin, que faturou duas vezes a estatueta do Emmy e uma a do Globo de Ouro por 30 Rock, disse que já não tem mais interesse em atuar.

Os filmes são parte do meu passado. Com 51 anos não sou jovem, mas tenho tempo para fazer alguma outra coisa, disse o ator, que vive um dos melhores momentos de sua carreira e que apresentará a edição do Oscar no próximo ano ao lado de Steve Martin.

Baldwin, que fez estas declarações em entrevista que será publicada na edição de dezembro da revista Men's Journal, afirmou ainda que considera sua carreira cinematográfica um fracasso.

O objetivo de fazer filmes é estrelar esses filmes, fazer com que sua atuação transforme a história e a produção em um sucesso de crítica ou comercial, e eu nunca tive isso, disse.

Nos cinemas, Baldwin participou de filmes como Os Infiltrados (2006), Caçada ao Outubro Vermelho (1990) e Os Fantasmas Se Divertem (1988).