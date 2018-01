Alan Arkin leva o Oscar de melhor ator coadjuvante Rachel Weisz, antes de anunciar o vencedor na categoria melhor ator coadjuvante, falou sobre os papéis "intensos" de Alan Arkin, Eddie Murphy, Jackie Earle Haley, Djimon Houson e Mark Wahlberg. "E chamam isso de atores coadjuvantes", brincou ela. Quem levou o prêmio foi o veterano ator Alan Arkin por Pequena Miss Sunshine. Foi a primeira surpresa da cerimônia, já que as preferências apontavam que o Oscar da categoria deveria ir para Eddie Murphy, por Dreamgirls . "Mais do que tudo, estou muito tocado por ter sido acolhido. Ser ator pra mim sempre foi um trabalho de equipe, então minha gratidão vai para todo elenco, por ter criado laços de ternura", disse Arkin. Alan Arkin interpretou o avô viciado da garota que faz a família viajar pelos Estados Unidos para disputar o prêmio de Miss Sunshine, papel de Abigail Breslin. Ator, músico, diretor e escritor, Arkin já atuou em quase um centena de filmes, entre eles Edward, Mãos de Tesoura (1990) e O que É Isso, Companheiro, do diretor Bruno Barreto. O prêmio de melhor curta com atores vai para West Bank Story, uma comédia musical que satiriza o conflito entre israelenses e palestinos. O título brinca com as palavras "West Bank", o nome em inglês ad Cisjordânia, um dos territórios disputados entre Israel me palestinos, e o musical clássico West Side Story, de Robert Wise. O prêmio foi recebido pelo diretor e co-roteirista Ari Sandel. "Edição de som é como sexo, você faz sozinho, à noite e cercado de engenhos eletrônicos" disseram os apresentadores Greg Kinnear e Steve Carell, atores de Pequena Miss Sunshine, citando os indicados para a melhor edição de som. Alan Robert Murray foi receber o prêmio no palco por Cartas de Iwo Jima e agradeceu a uma série de pessoas, entre elas a Academia, Clint Eastwood, Paul Haggis e Steve Spielberg. Jessica Biel e James McAvo apresentaram o prêmio de mixagem de som, que foi para Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho. Os premiados, Michael Minkler, Bob Beemer e Willie D. Burtone. Eles competiram com Apocalipto, Diamante de Sangue, A Conquista da Honra e Piratas do Caribe - O Baú da Morte.