Alain Delon é hospitalizado na França

Com informações da Reuters e da AFP,

O ator francês Alain Delon, 76 anos, foi internado nesta quarta-feira, 04, em um hospital de Neuilly, na França. De acordo com a agência Reuters, o ator contou em entrevista ao jornal Parisien.fr que foi submetido a uma cirurgia por causa de uma arritmia cardíaca e que passa bem.

Entretanto, familiares de Delon disseram à agência AFP que o ator foi hospitalizado apenas para realizar exames. A assessoria de impresa do ator e do hospital, segundo a agência, não quiseram comentar as informações sobre a suposta arritmia cardíaca.

Nascido em 08 de novembro de 1935, Alain Delon participou de mais de uma centena de filmes em seus 50 anos de carreira, incluindo O Leopardo e Rocco e seus Irmãos.