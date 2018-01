Al Pacino vai interpretar Salvador Dalí em filme Al Pacino vai representar o pintor surrealista Salvador Dalí num filme que marcará seu reencontro com o roteirista e diretor da sátira sobre Hollywood Simone, Andrew Niccol, de acordo com o site da revista Hollywood Reporter. As filmagens de Dali & I: The Surreal Story estão previstas para começar em junho. O filme vai se passar no período entre os anos 1960 e 1980, uma época em que Dalí já tinha completado a maior parte de seus trabalhos mais importantes e quando ele se tornou ainda mais polêmico. A história também vai falar sobre o relacionamento de mentor e protegido criado entre Dalí e o jovem marchand Stan Lauryssens. Neste ano, Al Pacino será visto em Treze Homens e Mais um Segredo, a sequência de Doze Homens e Outro Segredo, que a Warner Bros. Pictures vai lançar em junho, e em 88 Minutes, da Millenium Films.