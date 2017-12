Al Pacino vai atuar no próximo filme de James Bond

O ator de Hollywood Al Pacino atuará no próximo filme de James Bond, Quantum of Solace, informou nesta quinta-feira, 14, a imprensa britânica. O protagonista de 13 Homens e Novo Segredo e da saga O Poderoso Chefão, de 67 anos, aceitou atuar no filme de espionagem após uma rodada de negociações com os produtores. Segundo o tablóide inglês Daily Mirror, Al Pacino fará apenas uma ponta. Ele irá representar o líder de um grupo terrorista internacional apresentado no outro filme da série, Casino Royale. "Não será um papel central, mas será extremamente importante. Será uma aparição breve dele mesmo", declarou uma fonte ao diário. "Todos estão muito felizes por contar agora com semelhante estrela no elenco do filme. Será fabuloso vê-lo junto a Bond", acrescentou a fonte. O segundo filme do inglês Daniel Craig como o agente 007 está sendo filmada nos estúdios Pinewood de Buckinghamshire, na Inglaterra, e também no Panamá, e vai estrelar em novembro. Em Quantum of Solace, Bond está no caminho dos terroristas responsáveis pela morte de sua amada Vésper Lynd.