Al Pacino interpretará Phil Spector

David Mamet será o encarregado por dirigir e escrever o roteiro do filme, que contará com Barry Levinson, vencedor do Oscar por "Rain Man", como produtor executivo.

Pacino recentemente recebeu o Emmy de melhor ator por "You Don't Know Jack", minissérie dirigida pelo própria Levinson para a HBO sobre o médico Jack Kevorkian, apelidado de "doutor morte" por aplicar a autanásia em centenas de pacientes.

O produtor musical, de 70 anos, foi declarado culpado por matar a tiros a atriz Lana Clarkson há seis anos, depois de um segundo julgamento, concuído em abril de 2009.

Foi demonstrado em um tribunal californiano que Spector assassinou Clarkson com um disparo na boca em 3 de fevereirod e 2003, horas depois de sairem de um clube noturno na qual a atriz trabalhava.

O primeiro julgamento foi anulado em 2007 devido a impossibilidade dos membros do júri chegarem a um acordo sobre o veredito.

Foi um ponto final em uma carreira única, que começou na década de 1950, quando Spector produziu alguns dos grandes sucessos da época, como "Be My Baby", "Da Doo Ron Ron" e "You've Lost That Lovin' Feeling".

O criado do célebre "parede de som" também finalizou as gravações inacabadas dos Beatles para a edição final de "Let It Be".

Pacino, de 70 anos, não quis deixar passar a oportunidade de assumir mais um desafio em sua carreira.

"Ele viu um personagem muito interessante e ele gosta da sensibilidade de David e Barry, disse ao jornal John Burnham, agente de Al Pacino, Mamet e Levinson.