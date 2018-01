Al Pacino estréia peça baseada em romance de Oscar Wilde O ator norte-americano Al Pacino vai estrelar Salomé, peça de teatro baseada no romance do famoso escritor Oscar Wilde e dirigida por Estelle Parsons. Os ensaios devem começar em 14 de abril e terminar em 14 de maio, no Wadsworth Theatre, em Los Angeles, de acordo com os organizadores do evento. Al Pacino fará um rei que cobiça Salomé, a filha de sua mulher, que será interpretada pela atriz Jessica Chastain. O ator Kevin Anderson vai viver John the Baptist, paixão de Salomé. Al Pacino desenvolveu com Estelle Parsons, durante dois anos, a versão da peça que será montada na Broadway. O ator protagonizou cenas inesquecíveis no cinema, em O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, e Perfume de Mulher, do italiano Dino Risi, por exemplo. Foi com Perfume de Mulher que recebeu o Oscar de melhor ator. O filme traz a cena antológica em que dança um tango perfeito, mesmo interpretando um homem cego. Em 16 de outubro de 1996 Al Pacino recebeu a estrela na calçada da Fama em Hollywood Boulervard, e no mesmo ano foi considerado pela revista Empire como um dos 100 maiores astros de todos os tempos.