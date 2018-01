Al Gore entra na lista de apresentadores do Oscar O ex-vice-presidente dos EUA Al Gore foi confirmado na sexta-feira (hora local) entre os apresentadores que subirão no domingo ao palco do Kodak Theatre para a 79ª edição do Oscar. Gore também será candidato à estatueta, pelo filme Uma Verdade Inconveniente, que disputa a categoria de melhor documentário. Ele estará acompanhado no palco por Jack Nicholson e Meryl Streep, os atores vivos com o maior número de indicações ao prêmio. A produtora da cerimônia, Laura Ziskin, confirmou também a presença de Philip Seymour Hoffman, Leonardo DiCaprio, Robert Downey Jr., Greg Kinnear, Helen Mirren, Clive Owen, Ken Watanabe e Naomi Watts. Em seu desejo de refletir a diversidade das candidaturas, a Academia contará também com o mexicano Gael García Bernal. Num ano com 19 candidaturas de sotaque latino, também estarão como apresentadoras a espanhola Penélope Cruz e a descendente de porto-riquenhos Jennifer López. Cruz adiantou à imprensa que possivelmente vai entregar o Oscar de melhor trilha sonora. Entre os candidatos estão o espanhol Javier Navarrete (O Labirinto do Fauno) e o argentino Gustavo Santaolalla (Babel).