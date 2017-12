Al Gore abre Festival de Tribeca com programa de curtas Al Gore, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos que defendeu a gravidade do aquecimento global no documentário Uma Verdade Incoveniente, vencedor do Oscar 2007 na categoria, vai abrir o Festival de Cinema de Tribeca no próximo dia 25. Ele vai abordar o mesmo tema na apresentação do Programa de Curtas-Metragens SOS, de acordo com a revista especializada em cinema Hollywood Reporter. Drew Barrymore e Eric Bana chegarão na metade do festival para a estréia mundial do drama romântico Lucky You, de Curtis Hanson. As cortinas de Tribeca se fecharão com a estréia do documentário de Antonio Ferrera e Albert Maysles, The Gates, sobre uma instalação artística. O programa SOS terá sete curtas e performances musicais de grupos que devem apresentar-se no Live Earth, um concerto mundial de 24 horas de duração que vai beneficiar a Aliança para a Proteção Climática, de Gore. O evento Live Earth, programado para 7 de julho, será produzido por Gore e o fundador da SOS, Kevin Wall. Sessenta curtas-metragens do SOS estão sendo rodados por vários diretores independentes aclamados, incluindo Jonathan Glazer (Sexy Beast), Kevin MacDonald (O Último Rei da Escócia) e Amy Berg (Deliver Us From Evil). Os sete filmes da noite de estréia serão anunciados no dia 22. Lucky You fará sua estréia no Tribeca em 1.º de maio, três dias antes de chegar aos cinemas comerciais pela Warner Bros. O festival será encerrado em 5 de maio com a estréia de The Gates, da HBO Documentary Films. O filme acompanha o projeto de arte de Christo e Jeanne-Claude que, em fevereiro de 2005, cobriu o Central Park de Nova York com 7,5 mil cortinas cor de laranja. O filme será exibido pela HBO em fevereiro de 2008.