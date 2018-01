Agência monta pacote de viagem sobre 'Sex and the City'

As fãs da série de televisão Sex and the City estão com sorte, porque uma agência de viagens oferece a oportunidade de viver, durante quatro dias, como as estrelas do programa e comparecer à pré-estréia do aguardado filme. Veja também: Trailer de 'Sex and the City' As admiradoras das histórias de Carrie e de suas amigas poderão esbanjar em sapatos e bolsas das lojas mais luxuosas de Manhattan, receber massagens em sofisticados spas, andar de limusine pela cidade e comer e tomar coquetéis nos locais da moda e inclusive flertar como elas. Tudo isso por US$ 24 mil (cerca de R$ 40.800,00). A idéia pertence à agência de viagens Destination On Location, que oferece um programa no qual só oito mulheres privilegiadas viajarão em jato particular a Nova York para fazer "tudo o que Samantha, Charlotte, Miranda e Carrie - as protagonistas - fariam", indica a oferta. Da telinha para a telona A série já deixou de ser rodada há quatro anos, mas a proximidade da estréia do filme em maio, nos Estados Unidos, voltou a trazer à cidade dos arranha-céus à loucura por este fenômeno global. Aqui no Brasil a previsão de chegada da produção aos cinemas é 6 de junho. Já havia um tour de Sex and the City, que levava os visitantes aos locais onde a série foi gravada, mas agora as fãs que não se conformaram em dar voltas de ônibus podem estar abertas a uma aposta mais luxuosa. Além de se hospedar no hotel Plaza Athénée, os clientes desta agência poderão visitar os locais freqüentados por suas estrelas, como o restaurante Balthazar, o clube Socialista ou a loja de Patricia Field, estilista da série. Uma equipe de estilistas dará atendimento personalizado para estarem perfeitas nas sessões de fotos que protagonizarão, e poderão escolher o programa para a tarde de sábado, segundo o personagem que mais lhes agrada. As fãs de Charlotte visitarão a joalheria Tiffany's e várias galerias de arte; as de Samantha comprarão na Madison Avenue e entrarão no sex-shop mais famoso do Soho; as de Miranda passarão o dia fazendo exercícios e relaxando no Central Park, e as de Carrie visitarão as lojas dos novos estilistas. O primeiro dos tours ocorrerá entre os dias 23 e 28 de maio, coincidindo com a pré-estréia do filme, no dia 27 de maio, sempre e quando a agência conseguir reunir pelo menos sete pessoas, o mínimo necessário para organizar a viagem. Primeira reserva A primeira cliente a reservar o pacote foi uma mulher de Cingapura, onde a série era proibida por seu conteúdo erótico, segundo a imprensa nova-iorquina. As viagens seguintes, para as quais se requeriam grupos de entre 8 e 10 mulheres, ocorrerão até novembro e cutarão US$ 15 mil (cerca de R$ 25.500,00) por pessoa. Embora a idéia tenha sido pensada principalmente para mulheres, a agência também oferece atividades alternativas para os homens que queiram imitar a vida do Mister Big, par da protagonista da série, como jogar golfe ou sobrevoar a cidade em helicóptero. A agência afirma em seu site que 10% dos fundos arrecadados com esta iniciativa serão destinados a obras de caridade, mas não especifica quais.