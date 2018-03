Advogado de Polanski volta a pedir liberdade condicional

Associated Press,

O advogado do diretor Roman Polanski apresentou nesta segunda-feira, 2, uma nova oferta de pagamento de fiança a um tribunal suíço que garanta a liberdade condicional do cineasta.

Hervé Temime, representante francês de Polanski, indicou que sua oferta inclui "a garantia adequada" de que o diretor não fugirá se sair da prisão. O diretor de 76 anos permanece detido na Suíça enquanto aguarda uma decisão sobre sua extradição para os EUA.

O Ministério da Justiça da Suíça rejeitou na sexta-feira o pedido de pagamento de fiança, considerando que Polanski é um caso que apresenta um grande risco de fuga., e disseram que não houve pagamento. Temime indicou no domingo que sua nova proposta incluiria uma soma de dinheiro "muito importante", mas não voltou a dar detalhes sobre seu pedido.

Polanski, que foi preso no dia 26 de setembro, é acusado nos EUA por ter mantido relações sexuais com uma menor de 13 anos em 1977. O diretor não estava no país quando foi dada sua sentença.