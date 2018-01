Adrien Brody vai estrelar horror 'Giallo', de Dario Argento

O ator norte-americano Adrien Brody assinou contrato para atuar em Giallo, o suspense mais recente do mestre do horror italiano Dario Argento. O filme conta a história de uma comissária de bordo norte-americana que se une a um investigador italiano para procurar sua irmã desaparecida, sequestrada por um serial killer conhecido como Giallo (Amarelo). A atriz francesa Emmanuelle Seigner (O Escafandro e a Borboleta) e a atriz espanhola Elsa Pataky (Asterix nos Jogos Olímpicos) também estarão no elenco. Além de indicar a cor amarela, "giallo" também é sinônimo de cinema e literatura italianos de horror e eróticos. Dario Argento fez seu nome com filmes que reúnem horror e erotismo, como Suspiria, de 1977, e The Mother of Tears (La Terza Madre), de 2007. O ator foi visto nos cinemas recentemente em Viagem a Darjeeling. A produção de Giallo está marcada para começar em Turim, em 12 de maio. Brody também será produtor executivo de Giallo.