Adolescente britânico deverá ser Tintin em trilogia de Spielberg

Steven Spielberg e Peter Jackson podem ter encontrado o ator que dará vida ao personagem Tintin na primeira parte da trilogia baseada no popular personagem de quadrinhos criado por Hergé. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o sortudo é Thomas Sangster, ator britânico de 17 anos que já apareceu em produções como Simplesmente Amor e Nanny McPhee - A Babá Encantada, além de ter um papel em Bright Star, projeto de Jane Campion que está prestes a ser filmado. De acordo com o Daily Mail, Sangster foi para Los Angeles para trabalhar na pré-produção com os diretores e também com Andy Serkis, ator que interpretou a criatura Gollum em O Senhor do Anéis e que nesta trilogia deve interpretar capitão Haddock. Um porta-voz da Dreamworks, de Spielberg, não quis dar nenhum informação sobre o filme ou elenco. Os detalhes sobre o projeto Tintin ainda são mantidos em segredo. Andy Serkis disse recentemente ao site IndieLondon que está prestes a começar a trabalhar no projeto, com Spielberg no comando do primeiro filme e Jackson assumindo a direção do segundo. Não está confirmado em que livros de Tintin será baseada a trilogia cinematográfica, contudo, já se fala de O Segredo do Unicórnio para a primeira parte.