Adoção de menino vietnamita por Angelina Jolie será rápida A atriz Angelina Jolie deve retornar ao Vietnã até meados do ano para buscar o menino que ela pretende adotar e levá-lo aos Estados Unidos, anunciou uma autoridade vietnamita de adoções nesta sexta-feira, 9. Angelina, 31 anos, já preencheu os documentos de adoção na semana passada por meio de uma agência americana, sem seu companheiro Brad Pitt porque, pelas leis vietnamitas, os dois não podem adotar um filho juntos porque não são oficialmente casados. Vu Duc Long, diretor do Departamento de Adoções Internacionais do Ministério da Justiça, disse no início da semana que o menino que Angelina vai adotar tem entre 3 e 4 anos de idade e vive no orfanato Tam Binh, em Ho Chi Minh. De acordo com o previsto em lei, o pedido de adoção feito por Jolie será revisto por autoridades da cidade. Long, a mais alta autoridade vietnamita do setor de adoções, disse que a parte burocrática da adoção poderá ser concluída em menos tempo do que o normal, em parte devido à fama da atriz. "Neste caso, as coisas podem avançar mais rapidamente, porque ela é uma celebridade e porque já encontrou a criança que quer adotar. Deve levar cerca de três meses para o menino poder mudar-se para os EUA com ela", afirmou Long. Algumas famílias podem levar apenas um mês para adotar crianças vietnamitas, mas o processo pode arrastar-se por seis meses em certos casos. Angelina Jolie e Brad Pitt visitaram Ho Chi Minh City em novembro de 2006 e conheceram crianças no orfanato. O casal tem uma filha biológica, Shiloh Nouvel, nascida em maio do ano passado na Namíbia, e dois filhos adotivos, o cambojano Maddox, de 5 anos, e a etíope Zahara, de 2 anos. Pitt e Angelina, que se apaixonaram durante as filmagens, em 2005, do longa Sr. e Sra. Smith, já disseram que não têm planos de se casar, mas que estão comprometidos em criar seus filhos juntos. Atualmente eles trabalham em parceria no filme A Mighty Heart, sobre o assassinato de um jornalista americano por militantes paquistaneses. Angelina recebeu um Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1999 por Garota, Interrompida. Ela estrelou o filme de 2001 Lara Croft - Tomb Raider, que foi rodado no Camboja, país vizinho do Vietnã.