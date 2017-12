Adeus a Philippe Noiret reúne celebridades e autoridades Cerca de mil pessoas, entre fãs e personalidades do mundo artístico e político da França participaram nesta segunda-feira, na basílica Parisiense de Sainte Clotilde, do último adeus ao lendário ator Philippe Noiret. Uma soprano contou a música-tema do filme Alexandre Le Bienheureux, de Yves Robert. Noiret, um dos grandes atores do cinema francês, conhecido em todo o mundo por seus papéis em Cinema Paradiso e O Carteiro e o Poeta, morreu na última quinta-feira, aos 76 anos, após uma longa luta contra um câncer. Ele participou de cerca de 125 filmes, além de peças de teatro Participaram a cerimônia o primeiro-ministro da França Dominique de Villepin, o ministro da Cultura, Renaud Donnedieu de Vabres, estrelas do cinema como Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Anouk Aimée, Annie Girardot, Jean-Paul Belmondo, Claude Rich e Charles Berling. Discursos feitos em sua homenagem lembravam com emoção a generosidade e o bom humor de Noiret. Cerca de 200 pessoas ficaram de fora do templo, pequeno para tantos fãs. O cortejo fúnebre cruzou o bairro de Saint-Germain-de-Près, caminho do cemitério de Montparnasse onde o ator foi sepultado.