Adaptação de 'Branca de Neve' terá Julia Roberts no papel da rainha má

LOS ANGELES - A atriz Julia Roberts fechou acordo para interpretar a rainha malvada na adaptação de 'Branca de Neve' que será dirigida pelo indiano Tarsem Singh, informou nesta terça-feira, 8, em comunicado o estúdio Relativity Media.

Singh é conhecido por seus trabalhos à frente de obras como Immortals (épico com estreia prevista para o fim de 2011) e A Cela, protagonizada por Jennifer López.

"Julia foi a nossa primeira e única opção para interpretar a rainha. É um ícone e sabemos que fará este papel de uma maneira que ninguém mais poderia fazer", disse Ryan Kavanaugh, diretor-executivo do estúdio.

A previsão é que as filmagens comecem no início de abril, com estreia programada para junho de 2012.

A clássica versão dos irmãos Grimm para o conto terá uma adaptação mais moderna desta vez. O roteiro de Melissa Wallack e Jason Keller trará uma Branca de Neve buscando vingança junto com os sete anões depois de sua madrasta ter assassinado seu pai.