Adam Sandler e Jennifer Aniston podem liderar bilheteria nos EUA

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Com quatro filmes estreando nos EUA nesta sexta-feira, um dos quais do ídolo adolescente Justin Bieber, o fim de semana do Dia dos Namorados no país (14 de fevereiro) deve ajudar a desfazer o mal-estar que vem dominando as bilheterias de cinema este ano.

A expectativa é que a comédia romântica "Esposa de Mentirinha", com Adam Sandler e Jennifer Aniston, estreie com mais de 30 milhões de dólares (para alguns observadores, a cifra será mais próxima de 35 milhões) e lidere as bilheterias. O filme também deve ser visto por muitas pessoas na segunda-feira, o próprio Dia de São Valentim, ou Dia dos Namorados.

"Justin Bieber: Never Say Never", da Paramount, é uma grande incógnita. Os serviços de previsão admitem que têm dificuldade em avaliar a performance possível desse tipo de filme, voltado a meninas pré-adolescentes.

Em parte biografia, em parte filme musical, o lançamento em 3D deve ter valores de estreia entre as de "Hannah Montana e Miley Cyrus - O Melhor dos Dois Mundos" (31,1 milhões de dólares em 2008) e "Jonas Brothers 3D - O Show" (apenas 12,5 milhões).

Uma coisa que talvez prejudique a bilheteria de "Justin Bieber" é a animação "Gnomeu e Julieta", com música de Elton John e que está sendo vista positivamente pelos pais.

O quarto filme a estrear na sexta é o épico "The Eagle", que deve atrair principalmente o público masculino e tem previsão de arrecadar entre 6 e 9 milhões de dólares.

Kevin Macdonald dirigiu Channing Tatum em uma adaptação do livro histórico de 1954 "The Eagle of the Ninth", de Rosemary Sutcliff, sobre um jovem oficial romano que procura a verdade sobre o desaparecimento da legião de seu pai na atual Escócia.