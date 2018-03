Adam Sandler diz que personagem em 'Gente Grande 2' é um de seus preferidos

Em Cancún, em abril, durante o Summer of Sony 2013, estavam todos felizes – Adam Sandler, Chris Rock, Kevin James, David Spade, Salma Hayek. Eles foram ao México apresentar imagens de Gente Grande 2. A sequência do êxito de 2010 ainda não estava pronta. Acompanhava-os o diretor Dennis Dugan. Parecia um penetra na festa do elenco. Ninguém tinha muito o que lhe perguntar – nem interesse. Todas as atenções convergiam para Sandler, Rock e Salma, que, afinal, estava em casa.

Quem viu o primeiro deve se lembrar de que Gente Grande bebia na fonte de Federico Fellini, Os Boas Vidas. Um grupo de amigos já adultos mas que continuavam se comportando como crianças. A coisa não mudou. Mudam os ambientes para que tudo continue na mesma – Sandler e a mulher, Salma, mudam-se para a cidade em que ele nasceu e reencontram os amigos, que também estão vivendo lá. O quarteto forma-se de novo, mas o grupo é hostilizado por um bando de riquinhos – entre eles, Taylor Lautner, o lobinho da série Crepúsculo.

Taylor Lautner é a carne nova no pedaço e boa parte da entrevista, em Cancún, girou em torno do que significava ter sangue jovem para dinamizar a narrativa. O garoto só ria. “Adam sempre foi uma referência para mim. Rio muito com ele nos filmes. E Salma, sim, como não ser um objeto de desejo da gente?”, ele perguntou. Salma resolveu bancar a mãe. “Hijito, sou muito velha para você.” Ao que Sandler revidou: “Ainda bem, porque com sangue novo assim os velhinhos não teriam a menor chance na cama”.

Sandler diz que o personagem é um de seus preferidos. “Vivemos num mundo em que as pessoas são solicitadas a permanecer jovens. Ele radicaliza e é uma criança grande. Não é um personagem para ser racionalizado nem criticado. Por acaso, não somos todos um pouco assim? Pergunte a nove entre dez mulheres e elas dirão que a maioria dos homens vira filho quando sai da cama.”

E o diretor, Dennis Dugan, o que tem a dizer disso tudo? “Muitos anos atrás, conheci Adam Sandler e ele ainda não era famoso. Adam ainda esperava ser revelado e eu o acolhi. Ele foi grato e me chamou para fazer esses buddy movies, filmes de amigos.”

E qual é a função de Dennis Dugan? “Digo Ação! e Corta”, brincou o diretor. “Minha função é não atrapalhar com a técnica. O filme existe por causa deles, por causa do elenco.” Sandler retifica: “Dennis contribui muito mais do que está dizendo. Se alguém aqui entende de timing de comédia, é ele. A gente faz. Ele sabe como e quando cortar, mantendo a história em movimento”.

Título original: Grown-Ups 2. Direção: Dennis Dugan. Gênero: Comédia (EUA/2013, 101 min.). Classificação: 12 anos.