Acusado de agredir esposa, Charlie Sheen diz que é inocente

O ator americano Charlie Sheen se declarou inocente em um tribunal de Aspen, no estado americano do Colorado, de três acusações de agressão à sua esposa durante uma discussão doméstica, segundo fontes judiciais.

As acusações foram formuladas após o ator ser detido depois de uma discussão com a Brooke Müller, na casa deles, em Aspen, durante o último Natal.

Sheen e Brooke, pais de gêmeos, disseram que houve uma reconciliação, e querem continuar vivendo juntos.

"Charlie espera voltar a trabalhar nos últimos quatro capítulos de 'Two and Half a Men' (série de televisão). Também quer deixar tudo isto para trás e passar mais tempo com seus filhos", disse Mark Burg, produtor executivo da série, à revista "People".

A revista afirma em sua página na internet que Sheen e a esposa passaram por um tratamento contra o consumo de drogas, e o ator deseja continuar o processo enquanto trabalha para a televisão.

As fontes indicaram que Sheen deverá comparecer em uma nova audiência perante a corte no dia 19 de abril.