Acompanhe a festa do Oscar 2006 pelo Estadao.com.br Está chegando a hora. Você vai poder acompanhar online aqui no portal Estadão.com.br a 78.ª cerimônia do Oscar, o maior prêmio do cinema, concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. As apostas sobre quem serão os vencedores começaram no dia 31 de janeiro, quando Mira Sorvino, atriz que ganhou o Oscar de 1995 por Poderosa Afrodite, anunciou a lista dos candidatos, ao lado do presidente da Academia Sid Ganis. De lá para cá, o cinéfilo brasileiro pôde assistir à grande maioria dos filmes indicados, como poucas vezes aconteceu em tempo de Oscar. O grande favorito, com oito indicações, é O Segredo de Brokeback Mountain, de Ang Lee (O Tigre e o Dragão), que ilumina com sensibilidade a história de amor entre dois caubóis pastores de ovelhas, no interior dos Estados Unidos. Um dos destaques desta edição do Oscar é o fato de os filmes que concorrem aos principais prêmios não seguirem a linha das grandes produções hollywoodianas. Capote, Crash - No Limite, Boa Noite e Boa Sorte são filmes considerados de baixo orçamento, e realizados por três diretores praticamente estreantes. Mesmo Munique, que vem com a assinatura de Steven Spielberg, foge do seu estilo Indiana Jones como um dos pioneiros da safra de filmes de entretenimento que alavancou a indústria do cinema nos anos 70. Blockbusters como Batman Begins, Harry Potter, King Kong, Guerra dos Mundos, só vão disputar o Oscar em categorias técnicas. Outro destaque deste ano é a predominância de filmes inspirados em biografias ou em fatos reais, como Capote, Boa Noite e Boa sorte, Memórias de Uma Gueixa, Cinderella Man - A Luta pela Esperança, Johnny e June, Munique, Terra Fria, Sra. Henderson Apresenta. A cerimônia no Teatro Kodak, em Los Angeles, será comandada pelo irreverente humorista Jon Stewart, conhecido por tratar com sarcasmo questões políticas, o que promete inovações no estilo da festa que será transmitida pela televisão, para um público estimado de um bilhão de telespectadores em todo o mundo. A hora marcada é 22 horas, mas a TV Globo inicia a transmissão às 23h10, depois do Big Brother Brasil 6, com apresentação de José Wilker e Maria Beltrão. O canal fechado TNT começa a transmitir a partir das 21 horas, com Rubens Ewald Filho e a jornalista Maria Cândida. O Brasil não disputa nenhum Oscar neste ano mas participa da organização da cerimônia. Cerca de vinte representantes da equipe responsável pela segurança são brasileiros, a maioria aproveitando programas de intercâmbio cultural para fazer um trabalho extra e, de quebra, conseguir uma proximidade com o glamour do cinema. "Ainda não sei se vou ficar no Kodak Theatre no domingo, mas estou torcendo", conta Thiago Machado que, na manhã de sexta-feira, cuidava de um dos acessos ao teatro, bem próximo da escadaria de entrada. Segundo ele, a lista de posições de cada um sai apenas no dia da premiação. "Provavelmente os mais experientes é que ficarão próximos das estrelas." (colaborou Ubiratan Brasil)