Ações da Dreamworks caem após estreia decepcionante de filme

NOVA YORK (Reuters) - As ações da DreamWorks Animation caíam mais de 7% nesta segunda-feira, depois de um fim de semana decepcionante nas bilheterias com a estreia de O Gato de Botas.

O longa de animação ficou em primeiro lugar nas bilheterias da América do Norte no fim de semana, mas a receita de 34 milhões de dólares foi a pior estreia da empresa desde 2006. O Gato de Botas também foi um dos filmes da companhia mais elogiado pela crítica em anos.

O analista especializado em entretenimento Barton Crockett classificou a estreia fraca do filme, que é um derivado da série Shrek, como um "desafio para a Dreamworks Animation" em uma nota na segunda-feira.

"Ou o marketing não pegou, e a decisão de estrear no fim de semana do Halloween não funcionou, ou a DreamWorks Animation está sofrendo com a competição maior do que antes", afirmou Crockett.

O diretor de Marketing da DreamWorks Animation afirmou que a tempestade de neve no leste dos EUA provavelmente cortou "alguns milhões" das vendas do fim de semana.

No Brasil, a estreia do longa está prevista para 7 de dezembro.