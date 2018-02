Acidente no set destroi Camaro de 'Transformers 3'

Um acidente fora do script durante as filmagens de Transformers 3 causou estragos a um Chevrolet Camaro, conhecido como Bumblebee. De acordo com o site do jornal USA Today, a avenida em Washington estava interditada, mas uma viatura real da polícia acabou invadindo uma cena de perseguição.

Apesar do estrago no Camaro, ninguém ficou ferido. Segundo a publicação, o policial atendia a uma ocorrência e estava em uma frequência de rádio diferente, sem saber das filmagens.

Este é o segundo acidente nos sets de filmagens do terceiro filme da saga Transformers. Em setembro, uma figurante de 24 anos ficou gravemente ferida ao ser atingida por um cabo de aço. Gabriella Cedillo estava em um carro que era rebocado quando o cabo se rompeu e a atingiu na cabeça. A atriz sofreu traumatismo craniano e continua internada em um hospital de Chicago.

Dirigido por Michael Bay, Transformers: The Dark in the Moon tem previsão de lançamento para julho de 2011.