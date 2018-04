Acidente em gravações de filme de Nicolas Cage fere 2

Duas pessoas ficaram feridas na noite do último domingo, 3, quando um carro bateu em uma pizzaria na praça Times Square durante as filmagens de The Sorcerer's Apprentice (O aprendiz de feiticeiro), protagonizado por Nicolas Cage. O jornal "New York Post" informou que o acidente aconteceu pouco antes da 1h, quando se rodava uma cena de ação na qual uma Ferrari tinha que desviar de vários veículos para perseguir uma Mercedes pelas ruas de Nova York, fechadas antes ao tráfego de veículos.

Um dublê chocou sua Ferrari contra a vitrine de um restaurante, causando ferimentos leves em dois transeuntes, informaram a polícia e os produtores do filme na segunda-feira. O acidente foi captado num vídeo amador que foi postado no site do New York Post, www.nypost.com. O vídeo mostra dois carros "costurando" entre outros, até que o motorista do carro da frente perde o controle do veículo, sobe na calçada e se choca com a vitrine de um restaurante de cadeia italiana.

A polícia disse que um homem de 23 anos foi atingido por um poste que caiu e se queixou de ferimento na cabeça e que uma mulher de 21 sofreu um ferimento no pé. Os dois ferimentos foram considerados leves, e o dublê que dirigia o carro acidentado não se machucou. "Nosso pessoal médico da produção que estava no local prestou atendimento imediato aos feridos, e os dois pedestres foram levados a um hospital para avaliação médica", disse um comunicado da produção de "The Sorcerer's Apprentice". O filme está sendo produzido pela Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer Films.

"Uma pessoa já recebeu alta e nos foi dito que a segunda também, mas ainda não pudemos confirmar a segunda alta", disse o comunicado. "Todas as normas de segurança foram seguidas, e a segunda unidade de filmagem vai continuar os trabalhos, conforme o planejado."

Previsto para chegar aos cinemas em meados de 2010, "The Sorcerer's Apprentice" (O aprendiz de feiticeiro) é a história de um universitário recrutado a contragosto para trabalhar para um feiticeiro, papel este representado por Cage. Ambientado na Nova York contemporânea, o filme é baseado no segmento de mesmo nome do filme animado "Fantasia", da Disney.