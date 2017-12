Ação e tiroteios ditam clima em 'Mandando Bala'

Clive Owen (de Os Filhos da Esperança), Paul Giamatti (de Sideways - Entre Umas e Outras) e Monica Bellucci (A Paixão de Cristo) compõem o elenco estelar de Mandando Bala, filme de ação e suspense, que estréia na sexta-feira, 9, com muito tiroteio e sem dispensar alguns toques de humor. Owen é o enigmático Smith, um sujeito que está quieto no seu canto até ver uma mulher grávida sendo perseguida por homens armados. Munido apenas de uma cenoura, seu alimento favorito, ele corre para salvá-la e acaba até ajudando no parto. Essa cena estabelece o tom cartunesco que passa por todo filme - a cenoura, claro, remete aos desenhos do coelho Pernalonga. Depois desse parto tão arriscado, o bebê sobrevive, mas a mãe, não. Smith e a criança passam a ser perseguidos pela gangue de assassinos, liderada por Hertz (Paul Giamatti), que de vez em quando precisa parar o seu trabalho para atender telefonemas de sua mulher chata. Smith torna-se o protetor do bebê e, para cuidar da criança, conta com os instintos maternais da prostituta DQ (Monica Bellucci). Enquanto os protege, ele tenta descobrir por que Hertz quer matar aquele recém-nascido. A razão da perseguição envolve um candidato à presidência e controle de armas. Hertz faz uma armadilha atrás da outra para eliminar Smith e a criança, mas sempre sem sucesso. O passado de Smith, embora nunca revelado, parece garantir-lhe uma certa familiaridade com o submundo e com armas. Mandando Bala é um daqueles filmes que não pretendem mais do que a pura diversão. Há um pouco de charme graças ao carisma cool de Owen e à beleza estonteante da atriz italiana Monica Bellucci. O diretor Michael Davis (100 Garotas) concentra todo o filme nas cenas de ação bem coreografadas e tiroteio. O humor, a ironia e a sátira ao gênero de ação contribuem no programa. (Por Alysson Oliveira, do Cineweb)