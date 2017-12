Academia Européia de Cinema Independente é fundada Trinta cineastas europeus fundaram a Academia Européia de Cinema Independente, anunciaram nesta quarta-feira, em Berlim, fontes do organismo, cuja sede e patrocinadores principais estarão em Varsóvia. O objetivo da nova academia é fomentar o cinema independente europeu, e para isso concederá prêmios anuais a partir de 2007, nas categorias de melhor filme, melhor documentário e melhor filme de animação. O organismo contará com o patrocínio do ministro de Cultura e Patrimônio Cultural polonês, Kazimierz Ujazdowski, e da diretora do Instituto Polonês do Cinema, Agnieszka Odorowicz. Será realizada em Varsóvia, em 2 de dezembro, a entrega dos prêmios da Academia do Cinema Europeu.