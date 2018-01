Academia espera mais de 165 indicados ao Oscar em tradicional almoço

Mais de 165 indicados na 89ª edição do Oscar se reunirão na próxima segunda-feira, 6, no tradicional almoço anual organizado pela Academia de Hollywood semana antes da grande cerimônia do cinema dos Estados Unidos.

Entre os candidatos a melhor ator e atriz, confirmaram presença Casey Affleck, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington, Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone e Meryl Streep. Ou seja, todos os indicados, exceto Andrew Garfield.

Além disso, entre os indicados a melhor ator e atriz coadjuvante, espera-se a presença de Mahershala Ali, Jeff Bridges, Lucas Hedges, Dev Patel, Viola Davis, Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer e Michelle Williams. O único ausente será Michael Shannon.

Cinco dos que disputaram a estatueta de melhor diretor também comparecerão ao almoço: Damien Chazelle, Mel Gibson, Barry Jenkins, Kenneth Lonergan e Denis Villeneuve.

A 89ª edição do Oscar vai ocorrer no dia 26 de fevereiro, no Teatro Dolby, em Hollywood, e será transmitida ao vivo em mais de 225 países.