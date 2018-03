Academia espanhola divulga lista de filmes pré-selecionados ao Prêmio Goya

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha divulgou a lista dos quinze filmes pré-selecionados para concorrer ao Prêmio Goya de 2015 na categoria Melhor Filme Ibero-americano. O brasileiro Tatuagem, de Hilton Lacerda, representa o Brasil na disputa.

A premiação será no dia 8 de fevereiro.A lista foi divulgada na noite dessa sexta-feira, na abertura do festival de cinema na cidade de Huelva, no sul da Espanha.

Entre os destaques do evento, o diretor chileno Manuel Basoalto apresenta o filme Neruda, que mostra uma faceta pouco conhecida do escritor chileno: a de fugitivo. Interpretado por José Secall, o longa narra a vida em exílio de Neruda, depois de criticar publicamente o presidente Gabriel González Videla.

A lista de filmes pré-selecionados para o Prêmio Goya:

Relatos Selvagens (Argentina), de Damian Szfron

Tierra Sin Mal (Bolívia), de Juan Carlos Valdivia

Matar a un hombre (Chile), de Alejandro Fernández

Manos Sucias (Colômbia), de José Wladyka

Conducta (Cuba), de Ernesto Daranas

Silencio en la tierra de los sueños (Equador), de Tito Molina

La dictadura perfecta (México), de Luis Estrada

Luna de cigarras (Paraguai), de Jorge Díaz de Bedoya

Historias del Canal (Panamá), de Carolina Borrero, Pinky Mon, Luis Franco Brantley, Abner Benaim y

Pituka Ortega

El elefante desaparecido (Peru), de Javier Fuentes

Os gatos não tem vertigens (Portugal), de Antonio Pedro Vasconcelos

Código paz (República Dominicana), de Pedro Urrutia

Kaplan (Uruguai), de Álvaro Brechner

La distancia más larga (Venezuela), de Claudia Pinto

Tatuagem (Brasil), de Hilton Lacerda