Academia escolhe Tom Sherak como novo presidente

A junta diretora da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood escolheu Tom Sherak como novo presidente, informou a instituição nesta quarta-feira, 19, por meio de comunicado. Sherak substituirá Sid Ganis, que ocupava o cargo há quatro anos.

Tom Hanks, ator de 'Forest Gump' e 'Náufrago', foi escolhido como primeiro vice-presidente e a produtora Kathleen Kennedy e o roteirista Phil Robinson atuarão como suplentes.

Sherak foi tesoureiro da Academia no ano passado, enquanto Ganis cumpriu o tempo máximo de mandato que um membro da instituição pode ocupar como presidente. Com a saída de Sherak do cargo, o produtor Hawk Koch será o novo tesoureiro, enquanto o diretor John Lasseter será o novo secretário.

Sherak, um executivo de Hollywood com experiência em técnicas de mercado, distribuição e produção durante mais de quatro décadas, trabalha atualmente como conselheiro para os estúdios Marvel, que produzem filmes de super-heróis.

Administrativamente, Sherak trabalhou como presidente do grupo Twentieth Century Domestic Film Group e como vice-presidente executivo da Fox, quando ficou responsável pela distribuição e pós-produção de filmes como "Independence Day".