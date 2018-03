Academia escolhe diretor do Oscar e anuncia documentários

O britânico Hamilton, 43 anos, será diretor do Oscar pela primeira vez, mas é veterano de vários programas de eventos transmitidos ao vivo, incluindo o MTV Video Music Awards deste ano e, em 2008, o MTV Europe Music Awards e o Victoria's Secret Fashion Show.

"A abordagem dele definitivamente não será sentida como 'business as usual'", disse um dos coprodutores do evento, Bill Mechanic.

Os Oscar são entregues pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e a cerimônia anual de sua entrega é o programa de TV de segunda maior audiência nos Estados Unidos, depois do SuperBowl. A cerimônia também é vista em outros 200 países em todo o mundo.

Mas a audiência do evento vem caindo há vários anos devido ao número crescente de programas de premiação, entre outras razões. Por esse motivo, os organizadores do Oscar vêm tentando tornar o evento mais animado, visando especialmente agradar aos cinéfilos mais jovens.

Em fevereiro deste ano o apresentador dos Oscar foi o ator Hugh Jackman, e, para o próximo Oscar, o comediante Steve Martin e o ator cômico Alec Baldwin vão se unir para tentar arrancar risadas do público.

Os organizadores do Oscar também anunciaram a lista de 15 filmes que vão disputar as indicações para melhor documentário. A lista inclui títulos conhecidos como "Food, Inc.", que analisa a indústria alimentícia, e "The Cove", sobre a captura de golfinhos no Japão.

Os outros 13 documentários que vão concorrer às indicações são:

"The Beaches of Agnes"

"Burma VJ"

"Every Little Step"

"Facing Ali"

"Garbage Dreams"

"Living in Emergency: Stories of Doctors Without Borders"

"The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and The Pentagon Papers"

"Mugabe and the White African"

"Sergio"

"Soundtrack for a Revolution"

"Under Our Skin"

"Valentino The Last Emperor"

"Which Way Home"