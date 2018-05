Academia do Oscar comemora 50º aniversário de 'Bonequinha de Luxo'

LOS ANGELES - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood celebrará os 50 anos da estreia do clássico Bonequinha de Luxo com a projeção de uma versão restaurada do filme em formato digital, segundo informou a instituição nesta quarta-feira, 29.

O filme protagonizado por Audrey Hepburn e George Peppard estreou no dia 5 de outubro de 1961 em Nova York, cenário da história de amor entre os personagens principais.

O estilo de Audrey no filme, com óculos escuros grandes, vestidos da Givenchy, colar de pérolas e piteira para fumar cigarros, foi a principal definição de glamour nos anos 1960.

Bonequinha de Luxo, dirigida por Blake Edwards, conta a história de uma jovem independente e fanática por festas da alta sociedade nova-iorquina, que ganha afeto e dinheiro de homens influentes sem qualquer envolvimento emocional, até conhecer um aspirante a escritor.

O filme é uma adaptação do romance homônimo escrito por Truman Capote e obteve cinco indicações ao Oscar, levando as estatuetas de Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção, por Moon River, criada por Henry Mancini.

A projeção especial pelos 50 anos do filme acontecerá no dia 29 de julho no teatro Samuel Goldwyn em Beverly Hills.

Veja a cena de abertura do filme: