Academia divulga lista dos 289 longas que vão disputar o Oscar de melhor filme

A animação Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognesi, e Frances Ha, filme que tem o brasileiro Rodrigo Teixeira como um dos produtores, estão entre os 289 longas com condições de disputar o Oscar de melhor filme do ano, na cerimônia de entrega que acontece no dia 2 de março, em Los Angeles. As condições mínimas para figurar entre os selecionáveis era ter sido exibido em um cinema comercial de Los Angeles por no mínimo sete dias seguidos, a partir do dia 31 de dezembro de 2012.

Uma História de Amor e Fúria ambiciona também disputar na categoria de melhor animação. Em junho, o filme de Bolognesi venceu o principal prêmio do Festival de Annecy, na França. Essa foi a primeira vez que uma animação brasileira foi selecionada para a competição de Annecy, evento que reconhece produções internacionais do gênero desde 1960 e é considerado a Cannes da animação. Os finalistas do Oscar serão divulgados no dia 17 de janeiro. Veja a lista completa dos 289 longas participantes no site oficial - www.oscars.org/awards/academyawards/rules/reminderlist.html.