Academia convida 83 países para a disputa do Oscar A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood estendeu na última quarta-feira seu convite a 83 países para que disputem o Oscar na categoria de melhor filme em língua estrangeira. "São os 83 países que mostraram interesse e responderam à proposta informal feita em maio passado", disse à imprensa Teni Melidonian, porta-voz da Academia. O convite deste ano inclui dois novos países, Azerbaidjão e Quirguistão. No ano passado, foram 91 países convidados a participar da categoria. Desde que foi criado o Oscar de melhor filme estrangeiro, em 1956, participaram da categoria 102 países diferentes. Mesmo sem convite, outros países ainda podem participar da 79.ª edição do Oscar se apresentarem um filme no prazo marcado pelas regras que regem a categoria. A Academia realizará a próxima edição do Oscar em 25 de fevereiro de 2007, no teatro Kodak, em Los Angeles. Ainda não foi determinado o dia do anúncio das candidaturas.