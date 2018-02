Academia começa votação para candidatos ao Oscar 2008

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entregou nesta quarta-feira, 26, ao serviço postal americano as 5.829 cédulas numeradas para que elejam os nomeados ao Oscar 2008. Os eleitores expressarão suas preferências em 19 das 24 categorias do prêmio. Todos os membros terão direito a escolher seu trabalho preferido entre os diferentes candidatos nas principais categorias, como melhor filme, ator, atriz, diretor, ator e atriz coadjuvante, entre outras. Ficam fora da cédula as categorias de curta-metragens e documentários. Para votar nelas, os acadêmicos têm que demonstrar que viram todos os candidatos. A corrida pela estatueta dourada será disputada. Desejo e Reparação e Na Natureza Selvagem estão entre os possíveis ganhadores do prêmio. Onde os Fracos Não Têm Vez também é um dos favoritos. Todas as cédulas têm que estar nas mãos da companhia PriceWaterhouseCoopers até as 17h (hora de Los Angeles) do dia 12 de janeiro de 2008 para serem contabilizadas. A lista de ganhadores permanecerá selada até 24 de fevereiro, data da cerimônia de entrega dos prêmios no teatro Kodak.