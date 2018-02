Academia apresenta lista de indicados ao prêmio Bafta

Os filmes Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, e O Curioso Caso de Benjamin Button, de David Fincher, receberam cada um 11 indicações para os prêmios Bafta, segundo uma relação anunciada nesta quinta-feira, pela Academia Britânica de Cinema. Os prêmios, considerados o Oscar do cinema britânico, serão entregues na Royal Opera House, de Londres, em 8 de fevereiro. Já a produção Frost/Nixon conta com seis candidaturas, enquanto The Reader tem cinco. Milk, candidato a melhor filme, conta com quatro candidaturas no total, as mesmas que Revolutionary Road, de Sam Mendes, entre elas de melhor roteiro adaptado. As outras produções que concorrem na categoria de melhor filme são O Curioso Caso de Benjamin Button e The Reader. Já os candidatos para o prêmio de melhor ator são Frank Langella, por Frost/Nixon, Dev Patel, por Slumdog Millionaire, Sean Penn, por Milk, Brad Pitt, por O Curioso Caso de Benjamin Button, e Mickey Rourke, por O Lutador. O falecido ator Heath Ledger foi nomeado candidato a melhor ator coadjuvante por Batman - O Cavaleiro das Trevas. Concorrerão com ele nesta categoria Robert Downey Jr., por Tropic Thunder, Brendan Gleeson, por In Bruges, Philip Seymour Hoffman, por Doubt, e Brad Pitt, por Burn After Reading. Já na categoria de melhor atriz coadjuvante, a espanhola Penélope Cruz concorre por sua atuação em Vicky Cristina Barcelona com a britânica Kate Winslet, que tem duas indicações nesta categoria, por The Reader e Foi apenas um sonho. Nesta mesma categoria aparecem Angelina Jolie, por Changeling, Kristin Scott Thomas, por I've loved you sob long e Meryl Streep, por Doubt.