Academia anuncia os indicados ao Oscar nesta quinta

A partir das 5h30 da manhã, horário de Los Angeles (11h30 em Brasília), serão anunciados os finalistas do Oscar. A cerimônia será transmitida pela TV, por meio do canal a cabo TNT. Quem quiser ver as celebridades no tapete vermelho vai ter de sintonizar o E! Entertainement. Veja também: Confira a lista com todos os vencedores do Globo de Ouro A expectativa é que o ator Heath Ledger, cuja morte por consumo acidental de medicamentos completa um ano nesta quinta, 22, esteja entre os indicados de ator coadjuvante, pela sua marcante interpretação em Batman - O Cavaleiro das Trevas. Os finalistas serão anunciados pelo presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, Sid Ganis, e pelo ator Forest Whitaker, ganhador do Oscar de melhor ator de 2006, por O Último Rei da Escócia. Outra expectativa é a de que o filme Slumdog Millionaire, que no Brasil vai se chamar Quem Quer Ser um Milionário?, de Danny Boyle, domine as principais categorias, como aconteceu no Globo de Ouro, no qual venceu as quatro que disputava. Resta saber se os membros da Academia terão a mesma coragem que os correspondentes estrangeiros, que votam no Globo de Ouro, e indicar (e depois premiar) Kate Winslet em duas categorias (atriz principal em Por Apenas um Sonho, e coadjuvante por The Reader) e Mickey Rourke como melhor ator por O Lutador. Com a desclassificação de Última Parada 174, o Brasil não concorre mais na categoria de filme estrangeiro, que tem como forte concorrente o israelense Valsa com Bashir, que foi exibido aqui na Mostra de Cinema de São Paulo e também conquistou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Entre os filmes de animação as apostas também vão para o robô que conquistou crianças e adultos de Wall-E do estúdio Pixar. O Oscar será entregue em 22 de fevereiro.