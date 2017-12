Academia anuncia candidatos ao Oscar de efeitos especiais

A Academia de Cinema dos EUA anunciou nesta sexta-feira, 11, os 15 filmes que concorrerão ao prêmio de Melhores Efeitos Especiais em 2010.

Grandes produções como Avatar, 2012 e Transformers: A Vingança dos Derrotados competirão com filmes menores como Distrito 9, Coraline e Onde Vivem os Monstros.

Além destes, os longas que concorrerão à categoria na maior premiação do cinema americano são Um Conto de Natal, G-Force, G. I. Joe - O Ataque do Cobra, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Sherlock Holmes, Star Trek, Watchmen e Exterminador do Futuro - A Salvação.

A lista foi selecionada pelo comitê executivo de efeitos visuais da Academia, que vai reduzi-la para apenas sete candidatos em janeiro.

A cerimônia de premiação do Oscar ocorre no dia 7 de março, em Los Angeles.