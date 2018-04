Acabam filmagens de projeto conjunto de Almodóvar e Banderas

"La Piel que Habito" ("A Pele que Habito", em tradução literal), foi descrito como um drama intenso, com uma mistura eclética de elementos típicos de Almodóvar, com filme noir, ficção científica e terror. O filme vai chegar às telas do cinema espanhol em setembro, informou a produtora El Deseo.

"Meus filmes sempre foram difíceis de classificar, porque gosto de misturar gêneros", disse o diretor de "Volver" em comunicado.

O filme de baixo orçamento, inspirado pelo romance de 2003 do escritor francês Thierry Jonquet, "Mygale" ("Tarântula"), é o primeiro filme de Almodóvar com Antonio Banderas no papel principal desde "Ata-me!", de 1990.

Ele contracena com a atriz espanhola Elena Anaya, de "Um Quarto em Roma" numa produção filmada em várias locações na Espanha, como Madri e a região noroeste da Galícia.

Banderas começou sua carreira atuando sob a direção de Almodóvar em 1980 e depois ganhou uma legião de fãs em todo o mundo, com sucessos de Hollywood como "Evita" e "A Máscara do Zorro."

Almodóvar já ganhou dois Oscars, um de Melhor Roteiro Original, em 2002, por "Fale com Ela" e outro de Melhor Filme Estrangeiro, em 1999, com "Tudo Sobre Minha Mãe."

(Reportagem de Emma Pinedo)