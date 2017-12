Abertas inscrições para o Programa de Fomento Estão abertas até segunda-feira as inscrições para o Programa de Fomento ao Cinema Paulista. Todos os produtores de projetos cinematográficos do Estado podem participar. O apoio será dado a longas-metragens nas categorias de produção, finalização e comercialização. Os projetos podem ser encaminhados ao site da Secretaria da Cultura ou via Sedex, à Secretaria de Estado da Cultura, Rua Mauá, 51, 1.º andar, sala 141, CEP 01028-000, aos cuidados do Conselho Paulista de Cinema. No ano passado foram investidos R$ 8 milhões no programa, que vem sendo realizado desde 2003.