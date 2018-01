Abertas inscrições para o Festival de Cinema na Internet Estão abertas as inscrições para o Fluxus 2006 - 6º Festival Internacional de Cinema na Internet - até o dia 3 de novembro. Podem se inscrever trabalhos com duração de até 15 minutos, produzidos entre 2005 e 2006, de qualquer gênero (ficção, documentários, experimentais, animações) e realizados originalmente nos formatos 35 mm, 16 mm, 8 mm, VHS, HI-8, DV ou Flash. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do festival. Esta edição traz uma novidade, uma nova categoria de premiação - o Cinemobile, dedicada aos filmes curtíssimos e experimentais produzidos com câmeras de telefones celulares.