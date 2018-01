Abertas inscrições para É Tudo Verdade Estão abertas as inscrições para a 12.ª edição do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários, que ocorrerá entre 22 de março e 1º de abril de 2007 em São Paulo e no Rio, com itinerâncias em Brasília e Campinas. Documentários realizados a partir de junho do ano passado poderão ser inscritos. O regulamento e a ficha de inscrição encontram-se no site oficial do festival. Nesta edição foi criada uma competição internacional de documentários de curta-metragem. Sendo assim, o vencedor da competição brasileira estará automaticamente classificado para a nova disputa internacional do formato.