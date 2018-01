Abertas inscrições para curso de cinema com Inácio Araújo Estão abertas as inscrições para o 9.º curso Cinema - História e Linguagem, ministrado pelo crítico de cinema Inácio Araújo, que terá início nos próximos dias 5 e 6. Neste ano, o curso terá duração de 40 semanas, com duas turmas (segundas, das 19h30 às 23 h, e terças, de 9h30 às 13 h). Cinema - História e Linguagem busca oferecer uma visão organizada da história do cinema, enfatizando a formação da linguagem, a evolução dos gêneros, os diálogos entre cineastas do presente e do passado. Inscrições. Rua Aureliano Coutinho, 278, conj. 32, ou pelo tel. (11) 3825-8141. R$ 200 mensais