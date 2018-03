'A Vida Secreta dos Bichos' ultrapassa bilheteria de 'Procurando Dory'

Este ano tem sido bom para com animais. 'A Vida Secreta dos Bichos' seguiu 'Zootopia' e 'Procurando Dory', como o mais recente sucesso desde o fim de semana e abriu com uma bilheteria 103,2 milhões de dólares, de acordo com cálculos estudos divulgados no domingo.

O filme da Illumination Entertainment e Universal custou apenas US$ 75 milhões, e inclui as vozes de Louis C. K. e Kevin Hart.

A 'Vida Secreta dos Bichos' destronou a história de Dory que arrecadou 20,4 milhões neste fim de semana nos cinemas nos Estados Unidos e no Canadá, menos que 'A Lenda de Tarzan' que teve 20,6 milhões.

Confira as dez maiores bilheterias dos EUA:

1. Pets - A Vida Secreta Dos Bichos - US$ 103 milhões

2. A Lenda De Tarzan - US$ 20,6 milhões

3. Procurando Dory - US$ 20 milhões

4. Os Caça-noivas - US$ 16,6 milhões

5. 12 Horas Para Sobreviver – O Ano Da Eleição - US$ 11,7 milhões

6. Um Espião E Meio - US$ 8 milhões

7. Independence Day: O Ressurgimento - US$ 7,7 milhões

8. O Bom Gigante Amigo - US$ 7,6 milhões

9. Águas Rasas - US$ 4,8 milhões

10. Sultan - US$ 2,2 milhões