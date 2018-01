'A Todo Volume' destaca Page, Edge, White e suas guitarras

Jack White apanha martelo e pregos e começa a talhar pequenos buracos em um pedaço de madeira. Com uma corda de aço e uma garrafa de refrigerante, arquiteta uma espécie de guitarra artesanal de uma corda só. O captador e a caixa de força ligam o artefato a um amplificador. Pronto. "Quem disse que você precisa comprar uma guitarra?", pergunta White.

O início do documentário "A Todo Volume" dá a dica do que esperar nos próximos 100 minutos: guitarras, guitarras e mais guitarras. Dirigido por Davis Guggenheim (de "Uma Verdade Inconveniente"), o filme conta com a participação de três guitarristas de diferentes gerações, cada qual com seu estilo e maneira de encarar o instrumento: Jimmy Page, do Led Zeppelin, The Edge, do U2, e Jack White, de White Stripes, Raconteurs e Dead Weather.

Um encontro entre as três feras é agendado para um estúdio em Hollywood. No cenário gigantesco, amplificadores, efeitos e um toca-discos estão perto dos sofás e do pequeno palco montado para que o trio mostre um pouco de seu estilo conversando através do instrumento.

Jimmy Page é filmado em Londres. Cercado de vinis, mostra os sons que o influenciaram na vida. Um dos momentos mais divertidos é quando coloca Rumble, de Link Wray, no toca-discos e começa a fazer uma espécie de "air guitar" com os braços. Sorrindo, diz: "Isso é demais. Olha como ele usa o vibrato do amplificador depois da segunda parte". Já Jack White está no Tennessee quando a equipe de filmagem chega ao seu território. O cantor está no meio do deserto, com bois e vacas o observando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante um ano, o diretor Davis Guggenheim se desdobrou durante as três cidades carregando sete câmeras. Tudo para que passagens como a cena em que The Edge mostra as fitinhas cassete de "Josua Tree" (álbum de 1987 do U2) que originaram composições como "Where the Streets Have no Name" fossem captadas da maneira mais natural possível.

No encontro em Hollywood, cada um fala de suas influências e de como chegou ao instrumento. Também apresentam uma música de sua banda e são acompanhados pelos outros parceiros. No final, tocam e cantam "The Weight", hino do grupo The Band. As informações são do Jornal da Tarde.

A Todo Volume (It Might Get Loud, EUA, 2008, 97 min.). Estreia: 6 de novembro. Na 33ª Mostra de Cinema: nesta sexta, 23, às 23h30, no Unibanco Arteplex 5; sábado, 24, às 18h10, no Reserva Cultural 1; dom., às 20h30, na Sala Petrobras.